Tmw – Politano vicinissimo al rinnovo col Napoli, i dettagli

Il Napoli e l’attaccante Politano sembrano essere ora più vicini che mai al rinnovo del contratto. Attualmente legato al club partenopeo con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, il talentuoso esterno d’attacco classe ’93 ha sempre manifestato al presidente De Laurentiis il suo desiderio di proseguire l’avventura con il Napoli e di rinnovare il suo contratto.

L’accordo sembra essere imminente, con Politano che presto firmerà un nuovo contratto del valore di circa tre milioni di euro a stagione, valido per i prossimi tre anni e mezzo. Secondo quanto riportato da Tmw, questa decisione è motivata anche dalla volontà del calciatore di rimanere in Italia durante l’anno dell’Europeo. Il rinnovo arriva in un momento delicato della stagione per il Napoli, ma Politano ha comunque ottenuto buoni risultati, registrando fino a questo momento ventotto presenze, sette gol e cinque assist vincenti con la maglia azzurra.