Tuttosport non ci sta: “La vicenda Juve e quella del Napoli hanno molti punti in comune”

Oggi Tuttosport presenta un focus sul caso Osimhen. Aurelio De Laurentiis sembrerebbe indagato per falso in bilancio. Secondo l’accusa, il presidente del Napoli avrebbe generato una plusvalenza fittizia nell’operazione per l’acquisto del nigeriano con giocatori svincolati dopo un anno e finiti tra i dilettanti o in Serie C. “Non è detto che il processo ci sarà – scrive il quotidiano di Torino – lo deciderà il Gup, esattamente come non è ancora chiaro se ci sarà il processo penale per le plusvalenze della Juventus che, nella stessa procura di Roma, attenda che venga fissata un’udienza preliminare”. Poi conclude: “E’ logico che, adesso, milioni di tifosi della Juventus (e forse non solo loro) attendano le prossime mosse della giustizia sportiva, perché la vicenda Juve e quella del Napoli hanno molti punti in comune, a partire dalla Procura che ha emesso la richiesta di rinvio a giudizio”.