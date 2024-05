Gazzetta – Stefano Pioli resta nella lista del Napoli per la panchina; sullo sfondo anche Italiano

Secondo la Gazzetta dello Sport l’interesse del Napoli per il possibile ingaggio di Stefano Pioli non è tramontato: “Stefano Pioli è profilo gradito al direttore sportivo. Ha esperienza e ha saputo condurre il Milan allo scudetto, dopo essersi insediato in un periodo negativo. Garantirebbe anche continuità tattica che eviterebbe ulteriori cambiamenti. Anche per lui le tempistiche sarebbero un po’ più diluite. Ha un anno di contratto con i rossoneri e deve negoziare la risoluzione con una buonuscita, prima di potersi legare ad un altro club. Sullo sfondo resta Vincenzo Italiano”