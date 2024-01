Supercoppa, Wizz Air annuncia voli speciali e biglietti in omaggio per la partita: i dettagli

C’è grande attesa per la finale di Supercoppa italiana. Le sfide di giovedì e venerdì hanno emesso il loro verdetto: saranno Napoli e Inter a sfidarsi all’ “Al-Awwal Park Stadium” di Riyadh alle 20 (ora italiana) di lunedì 22 gennaio. Nonostante le polemiche per un trofeo italiano giocato in Arabia Saudita, il fascino e la passione per la propria squadra di calcio non tramonta facilmente. Per l’occasione, la compagnia aerea Wizz Air ha annunciato voli speciali da Roma, Milano e Napoli a Riyadh per assistere alla finale di Supercoppa.

La partenza dei voli è prevista nella mattinata di lunedì 22 gennaio, mentre il ritorno è previsto dopo la partita, il 23. Il prezzo totale del viaggio di andata e ritorno, comprensivo di biglietto omaggio per il match, è di 199,99 euro ed è già disponibile per l’acquisto sulla versione italiana del sito ufficiale wizzair.com. Per effettuare la prenotazione, basta andare sulla pagina dedicata e usare il codice ITAFAN nel campo apposito. I biglietti per i voli saranno inviati via mail al termine dell’operazione. Non è tutto: sarà possibile ricevere il biglietto della partita in omaggio all’arrivo. I passeggeri dovranno occuparsi dei propri visti per poter entrare in Arabia Saudita, provvedendo ad ottenerli online prima della partenza: il costo del visto sarà rimborsato dai partner locali. Verrà organizzato il trasporto dall’aeroporto allo stadio e viceversa. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della compagnia.