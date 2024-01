Napoli, il report da Riyad: “primo giorno di scuola” per Traoré. Le ultime su Mazzocchi, Cajuste e Demme

Il tempo che divide il Napoli dalla finale di Supercoppa con l’Inter diminuisce sempre più. I ragazzi di Mazzarri lo sanno bene e proseguono la preparazione. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del club, gli azzurri hanno effettuato oggi la seduta mattutina.

La squadra ha iniziato la fase di riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale. Primo giorno di scuola per Hamed Traoré, che ha svolto personalizzato in campo. Cajuste e Mazzocchi hanno lavorato in gruppo, Demme ha svolto personalizzato in campo.