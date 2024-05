Gazzetta – Il Napoli pronto a trattare con l’Atalanta per Gasperini

Come riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il Napoli è pronto a un confronto con l’Atalanta per portare Gian Piero Gasperini sulla panchina azzurra: “La preferenza del presidente è orientata su Gasperini. Ma è una pista difficile perché l’Atalanta è già certa di disputare la Champions il prossimo anno ed è assorbita dalla finale di Europa League col Bayer Leverkusen. Per forza di cose, bisognerà attendere la fine del campionato, quando il tecnico avrà un confronto con la società in cui si deciderà se proseguire insieme o meno”