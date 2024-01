L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle scelte di oggi di Walter Mazzarri per il derby contro la Salernitana. Secondo il quotidiano il Napoli è atteso da una sfida importantissima contro la Salernitana. Gli azzurri vorranno riscattarsi dopo il ko di Torino per risollevarsi da un momento difficilissimo. I partenopei si affideranno a Giovanni Simeone come centravanti data l’assenza di Victor Osimhen. Sarà una grande chance per il Cholito, che in campionato non ha mai giocato da titolare dall’avvento di Mazzarri. L’ex Fiorentina non ha trovato tantissimo spazio finora ed è a digiuno di gol da oltre un mese e mezzo, ovvero dallo scorso 29 novembre in Champions League contro il Real Madrid. Uno stimolo in più probabilmente arriverà dal fatto che anche il Napoli è a secco da ben quattro partite di fila