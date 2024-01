Repubblica: “Napoli, anche Mazzarri è sotto esame. Atteso ADL al Maradona”

La squadra di Walter Mazzarri non sta passando uno dei migliori periodi: lo dicono le prestazioni in campo e soprattutto i risultati. I tifosi partenopei, nonostante la delusione, non mancheranno all’appuntamento di oggi.

Il Napoli scenderà in campo contro la Salernitana (ore 15) e i sostenitori degli azzurri non saranno pochi: “Si spiega così l’accorato appello lanciato alla vigilia da Walter Mazzarri, che conosce bene l’ambiente e si è esposto dunque in prima personale per evitare un’accoglienza ostile per i suoi giocatori, da parte dei 40 mila annunciati a Fuorigrotta” scrive l’edizione odierna del quotidiano Repubblica.

Il Napoli, in campo contro la Salernitana, è costretto a fare bene, non solo ai fini della classifica ma per il morale e per dimostrare a cos’è servito in ritiro imposto dal presidente De Laurentiis: “Pure il tecnico toscano è sotto esame e oggi pomeriggio al Maradona è atteso il ritorno di Aurelio De Laurentiis, piombato ieri sera in ritiro a Pozzuoli. Il presidente aveva ordinato la clausura punitiva per i giocatori e spera che basti a uscire dal tunnel, oppure sarà costretto a ricorrere a soluzioni più clamorose e drastiche“.