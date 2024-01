Il Mattino: “Mazzarri non è immune, anche lui rischia. Ritorno di Garcia, ipotesi da non scartare”

Che il Napoli stia affrontando un periodo non positivo è agli occhi di tutti. Il presidente De Laurentiis, qualche giorno fa in conferenza stampa, si prese le responsabilità per la situazione che sta affrontando la squadra.

Ma, secondo l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, anche chi finora è stato considerato immune dalle responsabilità, in realtà è a rischio; il primo tra tutti è l’allenatore Walter Mazzarri: “Sceglie di non rispondere alle domande: finge di farlo ma in realtà glissa e sguscia, parla poco dei problemi attuali, dei rischi che si corrono, del precipizio a pochi passi“.

Il tecnico toscano non si preoccupa ma, secondo il quotidiano, sbaglia: “L’immunità presidenziale non è a tempo indeterminato. La paura di dover cambiare un’altra volta mette in ansia il patron. Richiamare Garcia? Non è ipotesi da scartare, in questo momento, visto che nessuno – a parte Fabio Cannavaro – vorrebbe guidare gli orfanelli di Spalletti. Dopo che Conte ha respinto ancora l’assalto di De Laurentiis. Mazzarri spera negli effetti miracolosi del ritiro per tenersi stretto una panchina a cui tiene tantissimo”.