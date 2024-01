KKN – Rinnovo Politano, previsto un colloquio tra De Laurentiis e Giuffredi in Arabia Saudita. La situazione

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del discusso rinnovo di Matteo Politano con il Napoli. Secondo quanto riportato, Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi, agente del calciatore, avranno il loro colloquio in Arabia Saudita, nei giorni in cui il club sarà lì per prepararsi a disputare la Supercoppa Italiana. In caso il procuratore rilevasse che non ci sono le condizioni per proseguire nella trattativa, ascolterebbe l’importante proposta arrivata da un club saudita.