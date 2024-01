Tmw – Traoré al Napoli? Azzurri unici a potersi permettere il giocatore

Hamed Junior Traoré, calciatore ivoriano ex Sassuolo, è guarito dalla malaria e può diventare presto un uomo mercato. Attualmente in forza al Bournemouth, ha trovato poco spazio e nel corso della nuova stagione ha giocato solamente 3 partite. Perché il club non totalizzi una minusvalenza (dopo aver acquistato il trequartista per 25 milioni), serve una sua cessione a circa 20 milioni di euro, oltre a capire se si dovrà prelevare con un prestito con diritto di riscatto o con una corposa offerta. Al momento, il Napoli è l’unica italiana in grado di poter permettersi una cifra simile ed è a caccia di un profilo per rinforzare la propria mediana. Su di lui c’è anche la Roma, che però può puntare solo ad un prestito e non ad un trasferimento a titolo definitivo. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.