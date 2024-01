CdS – Emre Can è ancora nel mirino del Napoli, la situazione

Il Napoli sta continuando a considerare Emre Can come opzione per il centrocampo. Con Anguissa impegnato nella Coppa d’Africa e Demme in uscita, il club cerca rinforzi per la mediana. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il nome di Emre Can viene nuovamente proposto, nonostante ci siano incognite legate al costo del giocatore (17 milioni per l’acquisto e un ingaggio di quattro e mezzo milioni).

Sebbene inizialmente il giocatore fosse stato considerato costoso e forse non perfettamente aderente alle esigenze del Napoli, sembra che il centrocampista del Borussia Dortmund resti in lista. È interessante notare che, nonostante le incertezze iniziali, il club potrebbe ancora prendere in considerazione l’opzione Emre Can per rafforzare il reparto di centrocampo. Resta da vedere se alla fine si arriverà a una conclusione positiva nelle trattative.