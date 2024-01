Come riporta Sky Sport, oggi è in programma un incontro tra ADL e il padre di Samardzic per provare a chiudere la trattativa. Ci sono ancora da sistemare alcuni dettagli su commissioni, stipendio e diritti d’immagine. Ballano ancora un paio di milioni con l’Udinese ma l’accordo col club bianconero non dovrebbe essere un problema.