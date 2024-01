Cagni sicuro: “Il problema del Napoli non è tattico, ma mentale, vi dico”

Gigi Cagni, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare del momento negativo del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Penso che, in questo momento, Mazzarri debba fare delle valutazioni importanti. Da allenatore, va compreso il motivo per cui la squadra non riesce a rendere. È un discorso tra mister e squadra. Non parliamo di una questione tattica ma mentale. In questo momento parlerei alla squadra con toni forti. È una squadra superiore anche ai bianconeri per numero di giocatori di qualità. Ora bisognerà tirare fuori questa qualità. Quello su cui non posso esprimermi è l’aspetto fisico. Mi sembra un Napoli che ha perso intensità e carica agonistica. Una delle doti migliori della passata stagione e che dovrà essere ripristinato al più presto possibile. Parliamo di calciatori nazionali e che è necessario si assumano le proprie responsabilità. Il sistema di gioco è soltanto un alibi”.