Esposito: “Dirigenti falliti, pensate che De Laurentiis vi ascolti realmente?”

Come sappiamo il Napoli sta vivendo un momento di crisi in campionato, la squadra azzurra è attualmente in ritiro come ordinato da Aurelio De Laurentiis. L’unica cosa da fare è tornare a vincere per provare a salvare il salvabile di questa stagione. Paolo Esposito, giornalista, ha espresso il suo parere sulla situazione dei campioni d’Italia. Ecco le sue parole:

“Aurelio De Laurentiis, con i giocatori del Napoli, ha usato la carota, prima di usare il bastone da ieri”. Ha poi aggiunto: “Certi ex dirigenti falliti e qualcuno anche radiato, farebbero meglio a smetterla di fare i ‘professori’ e di dare ‘consigli’ la maggior parte delle volte stupidi, ridicoli e inutili a De Laurentiis! Pensano davvero che De Laurentiis, legga le loro ca**ate?“.

“Non vedevano l’ora di uscire fuori, gufando, aspettando e augurandosi che il Napoli andasse in crisi. Perchè questi “fenomeni” falliti, fino a 7 mesi fa, quando il Napoli di Aurelio De Laurentiis non il loro… stravinceva lo scudetto, con distacchi umilianti alle sue inseguitrici e lezioni di gioco di gran calcio a tutti i club italiani ed europei, loro, stavano zitti ed erano saliti sul carro come cani bastonati, sul carro dei vincitori“. Ha concluso così Esposito, con tono molto sicuro.