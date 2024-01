Rossitto: “La situazione del Napoli è difficile da gestire, Mazzarri non può fare di più”

Fabio Rossitto, ha rilasciato delle dichiarazioni su TMW Radio sulla crisi del Napoli: “Ero convinto che le difficoltà ci sarebbero state, soprattutto con gli addii di Spalletti e Giuntoli. Nessuno si aspettava un calo di questo tipo. Garcia forse, non era l’uomo giusto. L’ambiente che l’ha accolto forse non era disposto a fare lo stesso sforzo della scorsa stagione. Se viene a mancare il gruppo, la voglia di sacrificarsi, viene a mancare tutto; Ora la situazione è difficile da gestire, c’è un discorso giornaliero che dev’essere comunicato da zero ed è molto difficile. Spalletti aveva un metodo di lavoro diverso, dove nel grado del comportamento si deve stare allo stesso livello dell’attenzione atletica ed agonistica”.

Conclude poi su Mazzarri: “E’ arrivato con un calendario durissimo. Forse non ha avuto tempo per lavorare con le tante partite. Quando è arrivato, non mi aspettavo nulla di diverso. Mi dicevo, come può fare questa persona, senza nulla contro di lui, a riconquistare tutto l’ambiente a lavorare bene? Mi sono fatto il segno della croce. Alcune squadre vincono spesso e altre quasi mai, deve esserci un motivo“.