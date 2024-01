Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva – in onda su Rai 2 – per parlare della situazione in casa Napoli, in particolar modo del futuro del mister Walter Mazzarri.

Questo quanto dichiarato: “Mazzarri mi ha smentito personalmente che abbia presentato le proprie dimissioni da allenatore del Napoli. Oltre a Mazzocchi, saranno altri quattro gli acquisti del Napoli. Nello specifico due difensori e due centrocampisti“.