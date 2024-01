Sky, Ugolini: “Il Napoli deve fare scelte legate a voglia e determinazione”

Durante il post partita di Torino-Napoli, il giornalista Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta degli azzurri.

Queste le sue parole: “Cosa salvare del Napoli? Lobotka ha provato a dare un minimo di ordine, Simeone in tutti questi mesi ha accettato diligentemente e in silenzio le scelte dell’allenatore: oggi è entrato sul 2-0 e si è sbattuto come non mai, ha messo in campo quella voglia e determinazione che non tutti sono riusciti a trasmettere in questo periodo. Sarebbe anche il momento di fare scelte legate a questi aspetti, non legate al passato“.