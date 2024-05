Il presidente del Torino Urbano Cairo si esprime così al La Gazzetta dello Sport, sognando l’Europa:

“ Non è mai finita fino a quando ci saranno buone speranze. Oggi abbiamo un punto in meno del Napoli, con il quale siamo però in vantaggio negli scontri diretti. Poi vedremo la Fiorentina che cosa farà: è tutto aperto”.