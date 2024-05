Durante Penna e Calamai, l’editoriale in onda su TMW Radio a cura di Luca Calamai, il giornalista si è espresso sull’ultimo periodo azzurro:

“Napoli delusione, pare che non voglia fare la Conference. Non dico che vada in campo per perdere, però forse non ci sono le motivazioni giuste e c’è rassegnazione e quindi non si vuole ripartire dalla Conference“.