In seguito alla pesante sconfitta contro il Torino, il tecnico Walter Mazzarri e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno avuto un colloquio telefonico per discutere in merito al momento negativo del Napoli.

A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “I due hanno chiacchierato per trenta minuti, ma non c’è stato uno scossone. Mazzarri resta saldo sulla panchina a meno che non sia lui stesso a voler gettare la pugna dando le dimissioni“.