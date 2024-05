Nella prossima giornata di Serie A andrà in scena il match che vedrà fronteggiarsi Fiorentina e Napoli, che sperano di riuscire ad entrare in Europa.

Come scrive La Repubblica, Giacomo Bonaventura avrebbe recuperato dal suo infortunio ed è stato fino all’ultimo in bilico per il match con il Bruges.

Il centrocampista italiano quindi ora punta al big match contro il Napoli, sperando di poter regalare un’importante vittoria alla sua squadra.