La Repubblica, testata giornalistica, ha parlato del periodo in cui era stato esonerato Rudi Garcia e della decisione di consegnare nelle mani di Mazzarri le sorti del Napoli. Ecco un breve estratto dell’articolo: “La scelta errata è stata quella di affidare a Mazzarri la panchina e non a Tudor, a cui era stato proposto un ruolo da traghettatore. Il tecnico croato però si è ripreso la sua rivincita, rimettendo in carreggiata la Lazio verso la corsa Europa”.