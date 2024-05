Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“La stagione di Anguissa è incredibile. Al di là degli errori tecnici il problema è la fase di non possesso. Non segue l’azione, sul secondo gol c’è lui lì, fermo. E’ inspiegabile sia un punto fermo. Cajuste non sarà un fenomeno ma, fatemi dire una banalità, almeno lui corre”.