Giovanni Improta, ex calciatore azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo sulla scelta del ritiro in casa Napoli.

Quest’ultimo nella sua intervista ha evidenziato la necessità di riunirsi insieme per ritrovare fiducia e serenità: “Credo che sia stato giusto scegliere la strada del ritiro per il Napoli, da dirigente ho sempre ottenuto risultati andandoci. Il momento è negativo e questa è l’occasione per provare a trovare una quadra ed una stabilità che manca da tempo”.