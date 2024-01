Sky – La trattativa per Samardzic non è ancora chiusa: sconosciute al momento le alternative ad alcuni acquisti

Luca Marchetti a Sky Sport ha fornito importanti indicazioni sul mercato del Napoli poco fa.

L’esperto di calciomercato ha dichiarato che il Napoli non chiuderà a breve l’affare Samardzic, fornendo anche dei dettagli sugli altri reparti: “Gli azzurri non sono riusciti ancora a formalizzare la chiusura definitiva dell’affare Samardzic e dunque non ci saranno sviluppi a brevissimo per la trattativa. La società interverrà a centrocampo ma non ci sono segnali chiari di chi sia il profilo giusto in questo momento nè di quali siano le alternative a Dragusin”.