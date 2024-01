Schira – Il Bayern fa sul serio per Dragusin: presentata un’offerta da 30 milioni al Genoa

Dragusin è a tutti gli effetti l’uomo mercato di questa sessione invernale

L’esperto di calciomercato Schira ha pubblicato un tweet sulla piattaforma X in cui ha lanciato l’ultima novità di mercato relativa al difensore del Genoa: il Bayern Monaco sarebbe intenzionato a fare sul serio per il difensore, mettendo sul piatto ben 30 milioni per acquistarne il cartellino.

Radu #Dragusin’s agent (Florin Manea) agreed personal terms for the contract of the centre-back with #BayernMunich: deal until 2028 (€2M/year + bonuses). Bayern are pushing to close the deal after the bid of 30M (bonuses included) submitted to #Genoa tonight. #transfers https://t.co/IAmkfiMdd4