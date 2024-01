Prima Pagina – CdS Campania: “Polizza Champions. DeLa, 60 milioni: Dragusin, Samardzic e Soumaré”

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport edizione Campania che troverete oggi in tutte le edicole.

Ore intense per il calciomercato del Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis, secondo il Corriere dello Sport ed. Campania, avrebbe sul piatto circa 60 milioni di euro per chiudere 3 acquisti entro la chiusura del calciomercato invernale: “Maxi investimento subito a Gennaio: il Napoli prepara la grande risalita”.

Il patron del Napoli, oltre a trattare da giorni il centrocampista dell’Udinese Samardzic e a presentare un’offerta al Genoa per Dragusin, starebbe pensando anche a un giocatore del Siviglia, Soumaré: “ADL cerca oggi il si per il difensore romeno: Zanoli e Ostigard verso il Genoa. Martedì l’assalto al talento dell’Udinese. Contatti per il mediano che gioca nel Siviglia ma è del Leicester“.