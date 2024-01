Mattino – Mercato Napoli: Politano vicino all’Arabia, gli azzurri su un profilo del Cagliari. La situazione

Le sirene dell’Arabia Saudita continuano a suonare su Matteo Politano, che attende un segnale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis per definire il suo futuro.

La situazione, dunque, rimane in bilico, ma il Napoli non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio del numero 21 azzurro. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che la società abbia avviato dei contatti con il Cagliari per Zito Luvumbo (classe 2002). I sardi chiedono 18 milioni di euro per il cartellino dell’angolano.