Mattino – Napoli, affare Mazzocchi: “Coronamento di un sogno, scelto già il numero di maglia”

Pasquale Mazzocchi è il primo rinforzo del Napoli per il prosieguo di questa stagione. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà alle visite mediche, che decreteranno l’annuncio definitivo.

A parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino, che racconta di come il calciatore abbia già scelto il numero di maglia, ovvero il 30: “Il primo colpo di gennaio è solo un colpetto: la riserva di Di Lorenzo. Forse la pedina che serviva di meno. Il terzino di Barra ha spinto per venire al Napoli, il coronamento di un sogno iniziato nel negozio di frutta del padre nella zona orientale della città. Il presidente della Salernitana ha capito che era inutile trattenere uno che ormai non pensava altro che vestire la maglia azzurra. Ha fatto collezione di promozioni, il 28enne, che ama la musica neomelodica e che, con la voce che ha, avrebbe potuto fare anche il cantante. Ha giocato una sola volta al Maradona: nell’1-1 con il gol di Dia che fece rinviare la festa scudetto il 30 aprile scorso”.