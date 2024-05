Infantino: “Stiamo studiando il Var a chiamata”. Ecco come funzionerebbe

Dal giorno della sua introduzione, il Var ha sicuramente portato enormi cambiamenti nel mondo del calcio. Se ha aiutato molto nel valutare alcune situazioni, ha fatto anche molto discutere, non solo per la sua reale utilità, ma anche secondo cui questo può essere sfruttato dal direttore di gara. Infatti, ad oggi la chiamata al Var è prevista per episodi come l’assegnazione o meno di un gol, un rigore o un’espulsione. Però, le cose potrebbero presto cambiare. A parlarne, è il presidente della Fifa Gianni Infantino, nel corso di un congresso dell’associazione tenutosi a Bangkok.

Si sta pensando di portare nel calcio il Var a chiamata. Secondo questa, gli allenatori potrebbero richiedere al direttore di gara di revisionare la decisione al monitor, con due slot per gara a disposizione. In caso questa venisse ribaltata, al tecnico rimarrebbero due chiamate disponibili, altrimenti ne perderebbe una. Di seguito, le parole di Infantino: “Intendiamo sviluppare e migliorare il Var. Stiamo creando una tecnologia più basilare, con meno telecamere e non sono necessari ufficiali di gara, che sia più alla portata di tutti. L’idea è che gli allenatori possano chiedere aiuto al Var in due occasioni e che allo stesso modo, i calciatori possano richiedere ai loro tecnici di utilizzare il Var. Se la decisione iniziale venisse cambiata, non perderebbero gli slot e continuerebbero ad averne due”.