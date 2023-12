2023 – I tre avvenimenti positivi per Napoli e per il Napoli – Al secondo posto la partecipazione per la prima volta ai quarti di Champions League

Il Napoli stupisce tutta Europa passando da primo nel girone con 15 punti. Insieme al Napoli passa da seconda il Liverpool, con l’Ajax in Europa League e il Rangers al quarto posto. Il Napoli ha dominato il girone facendo una sola sconfitta e fornendo risultati incredibili come il 4-1 al Maradona contro i ragazzi di Klopp e vincendo 1-6 ad Amsterdam. I partenopei agli ottavi pescano Eintracht Francoforte, due match senza storia vedendo trionfante la formazione di Spalletti sia all’andata che al ritorno senza subire goal. Ai quarti il Napoli pesca il Milan di Stefano Pioli la quale avrà la meglio sugli azzurri vincendo 1-0 a San Siro e confermando il passaggio del turno pareggiando 1-1 al Maradona. Gli azzurri escono a testa alta dopo uno straordinario percorso e scrivendo una nuova pagina di storia facendo vedere che anche il Napoli può lottare per traguardi più importanti.