Sportmediaset – Napoli e Juve su Hojbjerg: un precedente però favorisce gli azzurri

Sia il Napoli che la Juventus sono sulle tracce di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese del Tottenham. La dirigenza azzurra lo vuole per rinforzare il centrocampo orfano di varie pedine. L’ostacolo più grosso è convincere la dirigenza londinese, e non sarà un compito facile. Entrambe le società vogliono optare per la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre gli Spurs vogliono 20 milioni. Gli azzurri però, possono vantare di un precedente favorevole: quello relativo a Tanguy Ndombele. Il francese, ai tempi ai margini della squadra inglese, approdò a Napoli proprio con questa formula, consentendo di poter risparmiare così su un pesante ingaggio. La sensazione però è che l’affare possa concretizzarsi nelle battute finali del mercato, magari facendo leva sulla volontà del calciatore di giocare di più. A riportare è Sportmediaset.