Del Genio: “Il Napoli è sfaldato. C’è bisogno di una rivoluzione”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul “momento no” della quadra partenopea.

Queste le sue parole: “Cosa deve accadere per far cambiare le cose in casa Napoli? Per spiegare il cambiamento si può dire che nel calcio succedono dieci cose tra buone e cattive: lo scorso anno tutte buone, quest’anno tutte sbagliate. De Laurentiis ha pensato che qualsiasi cosa avrebbe fatto sarebbe andata bene. Sulla rosa si dicono cose vere e non vere: sappiamo cosa possono dare i giocatori, ma un conto sono le potenzialità ed un altro sono le cose da esprimere in un momento storico come questo. A oggi il Napoli non è un organico serio e competitivo, è sfaldato e con giocatori che vogliono andare via. L’unica soluzione è la rivoluzione per portare nuovo entusiasmo, con i piccoli aggiustamenti non si va da nessuna parte. Voltiamo pagina, i titolari dello scudetto li ringraziamo ma devono essere messi in discussione. Oggi Lobotka ogni tanto fa la partita, Anguissa e Zielinski sono presentabili? Non riescono a recuperare palla, sono in evidente crisi. De Laurentiis dice uno forse due centrocampisti? Io ne prenderei tre“.