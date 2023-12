Gazzetta – Mercato Napoli: idea Mazzocchi come vice Di Lorenzo, manca l’accordo con la Salernitana

Il Napoli è alla ricerca di un profilo che ogni tanto possa far rifiatare il capitano Giovanni Di Lorenzo: Pasquale Mazzocchi è il preferito, ma trovare l’accordo con la Salernitana risulta difficile.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa tra i due club è in corso ma è bloccata per una differenza sulla valutazione del giocatore: la società partenopea propone un paio di milioni di euro, ma il club di Iervolino ne chiede almeno due o tre, se non di più.

Tuttavia, ad agevolare l’operazione potrebbero essere delle contropartite, ovvero Gianluca Gaetano e Diego Demme, entrambi particolarmente graditi da Walter Sabatini.