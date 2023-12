Migliori acquisti azzurri nel 2023, al quarto posto c’è Cheddira

Walid Cheddira è diventato ufficialmente un calciatore del Napoli il 20 agosto 2023.

Il suo acquisto dal Bari nell’estate scorsa è stato dirottato temporaneamente al Frosinone, società che ne ha fatto proprie le prestazioni con la formula del prestito. Considerato uno dei migliori prospetti delle ultime due stagioni di Serie B, al suo cospetto anche un ottimo Mondiale con la maglia del Marocco per conferire autostima e valore all’attaccante, andato anche in rete contro gli azzurri nell’ultimo match di Coppa Italia terminato 4-0 in favore dei ciociari al Maradona lo scorso 19 dicembre. Walid potrebbe ritornare già il prossimo anno in pianta stabile nella rosa azzurra se dovesse disputare un’ottima stagione con il Frosinone. La redazione di Mondo Napoli lo ha classificato come quarto miglior acquisto dell’anno 2023.