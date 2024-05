Può essere il primo colpo di Manna, piace molto al Napoli

Armand Laurienté può essere uno dei primi colpi del mercato estivo, secondo CalcioNews24. Piace molto a Manna, futuro ds dei partenopei che sta già studiando qualche colpo per la rivoluzione che ci sarà quest’estate. Potrebbe partire a non meno di 12 milioni ma piace molto anche alla Juventus per rinforzare gli esterni e ad alcuni club della Premier League che faranno la corte al club emiliano in vista della prossima sessione di calciomercato.

Laurienté ha sostenuto una stagione sottotono dopo le ultime ad altissimi livelli facendosi carico, insieme a Berardi, del Sassuolo. Nelle passati stagioni sia in Italia e sia in Francia ha contribuito a molti gol, prendiamo ad esempio lo scorso anno, 7 gol e 6 assist per un esterno di una squadra da medio-bassa classifica. Può essere il colpo giusto.