MN AWARDS – IL CENTROCAMPISTA DELL’ANNO

La redazione di MondoNapoli è lieta di annunciare gli “MN AWARDS”: premi che verranno simbolicamente assegnati ai giocatori che maggiormente si sono distinti, nelle loro rispettive categorie, della passata stagione.

Il quarto “MN AWARDS” sarà: IL CENTROCAMPISTA DELL’ANNO

Per decretare il migliore dei centrocampisti nell’anno 2023 facciamo affidamento non solo ai gol segnati o agli assist forniti, ma a come rendono sia in attacco che in difesa.

Per molti la scelta sarebbe scontata assegnando il premio a Jude Bellingham del Real Madrid, ma lui vincerà un premio adatto alla sua età come il Trofeo Kopa vinto quest’anno. Insieme a lui, altri giovani centrocampisti meriterebbero una menzione qui tra i big come gli spagnoli Gavi e Pedri, ma per loro solo i brutti infortuni hanno per il momento frenato la loro crescita esponenziale.

Chi merita di essere qui è senza alcun dubbio Rodri del Manchester City: è l’ago della bilancia per la squadra di Guardiola, è colui che detta i tempi di gioco e dai suoi piedi partono le tantissime azioni gol dei Blues, ma soprattutto dal suo piede è arrivato il gol della storica vittoria della Champions. Semplicemente l’Uomo della Provvidenza per il City di Pep. Meritano la menzione anche i suoi compagni di squadra come Kevin De Bruyne, che forse senza l’infortunio sarebbe stato il migliore di tutti; concludono Bernando Silva e Phil Foden, sempre ottimi calciatori su cui contare i passaggi chiave e assist per gli altri.

Si meritano di essere menzionati in questa speciale classifica il napoletano Stanislav Lobotka e l’interista Hakan Calhanoglu. Il primo è stato ed è ancora l’uomo che comanda il centrocampo e la manovra azzurra, risultando sempre efficace nonostante sia sempre raddoppiato in marcatura, senza mancare le sue buone doti difensive. Il secondo è per i nerazzurri il faro che sblocca le difese avversarie, dai suoi piedi nascono parabole perfette e precise che spaccano il campo e gli schemi, senza dimenticare la sua freddezza glaciale nel calciare i rigori, sempre perfetto.

Tra tutti i centrocampisti citati, colui che è riuscito a essere sempre costante in difesa e in attacco, risultando decisivo per la sua squadra nei momenti che contano, è Rodri: infatti, senza di lui in campo la squadra di Pep perde, è un dato di fatto.



RODRI, quindi è il centrocampista dell’anno per la redazione di MondoNapoli.