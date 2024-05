Caressa: “De Laurentiis pensa alla rivoluzione, saranno in tanti a lasciare il Napoli”

Fabio Caressa giornalista di Sky, ha rilasciato delle dichiarazioni sul finale di stagione del Napoli. Queste le sue parole:

“Bisogna evidenziare il finale di stagione del Napoli, che è molto più disastroso dell’intera stagione. Non sempre la colpa è dell’allenatore, i calciatori in questo finale di campionato dovevano mostrare un senso di orgoglio. E’ orribile il modo in cui il Napoli sta terminando la stagione, a parte le prestazioni. A fine stagione penso che De Laurentiis prenderà delle decisioni. In tanti lasceranno il Napoli”.