Ugolini: “Napoli mentalmente a terra, il nuovo allenatore dovrà dare una scossa“

Ai microfoni di Sky Sport 24, è intervenuto l’inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini parlando così del Napoli: “Il Napoli aveva raggiunto uno standing ben preciso con Benitez. Al momento 11 sconfitte come la stagione Ancelotti-Gattuso, 46 gol subiti e 51 punti. Peggior risultato post Benitez. Numeri che impietosamente aggiorniamo settimana dopo settimana. I report sui test fisici raccontano di una squadra in salute ma dal punto di vista mentale non ha avuto la capacità di svoltare. Tutti quanti a Napoli sperano che finisca presto. Il pensiero fisso è a chi prenderà le redini della prossima stagione. Nessuno mette in dubbio le capacità di Conte, Gasperini, Pioli e Italiano, ma a questo punto, con il gruppo svuotato da energie mentali, la scelta dell’allenatore dovrà poggiare anche su questo aspetto. Serve qualcuno che sappia dare la scossa e riattivare un gruppo che un anno fa trionfava in campionato”.