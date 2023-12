Superlega, Reichart: “ADL? L’ho incontrato in occasione della sfida tra Napoli e Real Madrid. Sa cosa fare. Vi spiego”

Bernd Reichart è stato intervistato da Sport Mediaset. Dopo la decisione della Corte di Giustizia Europea, il Ceo di A22 Sports (società nata per sviluppare la Superlega) ha ribadito con forza l’importanza del suo progetto: “Sono convinto di questo e le cose sono abbastanza chiare – ha spiegato – I club lo capiranno, chi prima e chi dopo ma presto si renderanno conto che questa è una grandissima opportunità. Un’occasione che sarà determinante per il loro futuro”. Poi, ha risposto ad una domanda sul presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Reichart, che considera normale il secco rifiuto alla Superlega ufficializzato da molti top club europei e dalle italiane Inter e Roma, lancia poi un messaggio al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che già sogna una Serie Élite.

“L’ho incontrato in occasione della sfida tra il Napoli e il Real Madrid. Abbiamo avuto una bella conversazione. L’ho apprezzato. È un uomo che non ha paura e sa esattamente cosa fare. Conosce i suoi tifosi e cosa è meglio per il club. Di certo non è spaventato da un sistema che minaccia solo sanzioni”.