Gazzetta – Il Pocho come Diego: crisi a Punta del Este

Ezequiel Ivan Lavezzi è stato ricoverato dopo una terribile notte nella sua lussuosa villa di Arenas di José Ignacio, vicino Punta del Este in Uruguay. Il Pocho dovrà sottoporsi ad un duro percorso di recupero psico-fisico per liberarsi dalla morsa della tossicodipendenza da cocaina.

Già nei mesi precedenti Lavezzi ha avuto degli alti e bassi a causa di cattive frequentazioni. La famiglia ha ora un duplice obiettivo: in primis, allontanarlo da chi lo ha indotto in tentazione e poi convincerlo a curarsi. Inizialmente, si erano diffuse le versioni più disparate, addirittura si parlava di aggressioni da parte di un familiare. Nulla di tutto ciò. “Sembra quasi che una maledizione accompagni il calcio argentino”, spiega con un triste parallelo la Gazzetta dello Sport. “Era l’alba del 2000 quando Diego Armando Maradona sempre a Punta del Este subì una crisi cardiaca per gli effetti della sua tossicodipendenza e venne ricoverato al Cantagall per poter superare la crisi”.