Modugno: “Addio Zielinski? Potrebbe arrivare un calciatore di qualità. Il Napoli è una società sana”

Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte. Il giornalista di Sky Sport è sicuro sulla situazione societaria del Napoli e non ha dubbi su quel che sarà il calciomercato azzurro: “Il mercato di gennaio si preannuncia stando alle esigenze del Napoli e alle parole di De Laurentiis molto impegnativo”, ha spiegato Modugno. “Il Napoli è una società sana, è dotata di un’ottima area scouting e ha disponibilità economiche da investire. Il reparto difensivo è da rinforzare così come il centrocampo, in virtù dell’addio annunciato di Elmas. Zielinski è una questione ancora aperta, la nebbia di cui ha parlato il patron è nell’immaginario collettivo riferibile a Milano, dove l’Inter si è mossa prima di tutte le altre e Marotta è molto bravo a prendere i parametri zero. il Napoli, qualora dovesse cedere Zielinski, perderebbe un calciatore di qualità, un vero patrimonio in termini tecnici ed umani ma sono valutazioni del club, nelle quali rientrano tanti parametri come ad esempio l’età del calciatore”.