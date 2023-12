Agostinelli: “Mazzarri? C’entra poco, i giocatori devono reagire. Obiettivo? Quarto posto altrimenti sarebbe un fallimento totale”

Andrea Agostinelli, ex calciatore ed allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte per il programma Marte Sport Live.

L’ex allenatore azzurro ha commentato il percorso attuale del Napoli e dei cambiamenti che sta affrontando il club: “Mazzarri c’entra poco con il periodo che sta affrontando la squadra; al contrario, sono convinto che a partire dall’anno prossimo sfrutterà l’occasione di allenare la squadra campione d’Italia. Piuttosto, i giocatori si dovrebbero guardare in faccia e reagire”.

Agostinelli, in merito alla pesante sconfitta contro il Frosinone in Coppa Italia, ha commentato: “Poco da dire sulla sconfitta, sono deluso. La Coppa Italia doveva essere un obiettivo. Ora con la Roma bisogna dimostrare qualcosa in più. Sarebbe un fallimento totale se questa squadra, dopo aver stravinto lo scudetto la scorsa stagione, non dovesse entrare tra le prime quattro”.