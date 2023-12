L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato di gennaio del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli sta per ricavare 25-30 milioni dalla cessione di Elmas. Più altri 30 milioni già messi a disposizione del club azzurro. Insomma i soldi ora per operare sul mercato ci sono. Le operazioni di mercato non saranno gestite da Micheli perché viene ritenuto responsabile dei tre flop di questa estate. Il direttore sportivo Meluso, avrà un po’ più di libertà d’azione. Ma senza esagerare. La prossima estate bisognerà trovare un altro dirigente per la direzione tecnico-sportiva, inutile nascondersi.