Roberto Policano, ex esterno di Napoli e Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Roma-Napoli è una partita chiave per chi vuole ripartire e inseguire le proprie aspettative, sarà una gara complicata per entrambe le squadre, perché potrebbe essere anche la gara della paura, perdere ulteriormente significherebbe per tutte e due entrare in crisi, magari in tal senso sarà una gara bloccata. La Roma non ha mai fatto vedere un gioco propositivo e con idee, è sempre stata una squadra fisica, granitica, la mette spesso sul piano della grinta. Mourinho su questo è bravo, ha elogiato il Napoli come spesso fa con le avversarie per prepararla anche mentalmente. Inoltre, gli azzurri troveranno un ambiente molto caldo, con i tifosi che sono tutti dalla parte di Mou e con lo staff del tecnico che sa come aizzare il pubblico in modo che partecipi alla gara”.

“In sostanza il Napoli troverà un ambiente non semplice da affrontare, ma sotto l’aspetto tecnico è superiore, sia a livello di giocatori che di qualità di gioco. C’è solo da capire come gli azzurri hanno assorbito la batosta contro il Frosinone che è stata francamente pesante. Se il Napoli ritrova un po’ di serenità e di fluidità, ricordandosi quello che faceva lo scorso anno, può fare bene. Per me dipende molto dal blocco psicologico che ha o meno il Napoli e dalla voglia dei calciatori di riscattare il ko di Coppa Italia”.

Samardzic è da Napoli? “Per me è un giocatore da top club, è migliorato moltissimo negli ultimi anni, per caratteristiche è una mezz’ala offensiva abile negli ultimi 30 metri in poi, con i passaggi e con gli assist, è uno alla Zielinski. Per me è un giocatore che potrebbe far bene nel Napoli e crescere ancora di più con gli azzurri”.