Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si esprime così nel corso della trasmissione ‘Il Napoli su Telecapri’: “Contro la Roma ci vorrà anche forte personalità nella gestione dell’arbitraggio. Se una cosa la sappiamo è come giocherà la Roma, come la fa giocare Mourinho: in maniera dura, aggressiva dal punto di vista fisico.

Allora mi rivolgo a Di Lorenzo: fai una grande partita e parla con l’arbitro, com’è giusto che un capitano parli, per tutelare alcuni tuoi compagni, in primis Kvaratskhelia e Osimhen, da un tipo di atteggiamento che la Roma avrà. E questa non è un’ipotesi, ma una certezza: conosciamo l’atteggiamento della Roma. Bisogna chiedere quello che è giusto su punizioni e cartellini, perché se viene consentito un certo tipo di calcio la partita si mette su binari favorevoli alla Roma”.