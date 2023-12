Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato al TG1 di Superlega, del match contro la Roma e del rinnovo di Victor Osimhen.

Ecco le dichiarazioni, riportate da TMW:

“Sono sempre stato contrario alla Superlega, dall’inizio l’ho manifestato, ma sono a fare di una democratica impostazione per la liberta d’impresa. Per cui il fatto che non ci sia più un monopolio di UEFA e FIFA potrà solo fare bene al calcio, perché sono delle istituzioni da superare, non hanno modernizzato il calcio, anzi l’hanno invecchiato.

Mi aspetto una partita bellissima con la Roma in uno stadio caldo come l’Olimpico. Sarà sicuramente una partita all’insegna del calcio.

VAR? Non mi piace come viene gestito, andrebbero migliorate parecchie cose, lo abbiamo sempre detto. Mi auguro che Irrati, Colombo e Rocchi non facciano errori che recentemente hanno segnato il calcio.

Rinnovo Osimhen? Forse, e dico forse, sarà la sorpresa sotto l’albero di Natale. Buon Natale a tutti”.