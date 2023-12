Mediaset – Frosinone, Di Francesco: “Un’impresa, ma tantissimo lavoro per farla”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo il match Napoli-Frosinone di Coppa Italia. Ecco cosa ha dichiarato:

“Oggi è stata un’impresa, ma dietro c’è tanto lavoro, i ragazzi si mettono a disposizione, hanno dimostrato grande consapevolezza e sacrificio, giocatori che hanno giocato anche poco hanno fatto una grandissima partita. Ragazzi terribili? Sono contento che lo siano in senso positivo, hanno voglia di mettersi in mostra, sono soddisfatto, è merito loro,. Ho fatto delle scelte sbagliate anche per mie responsabilità, ma non cambio il mio pensiero, ci ricordiamo sempre gli ultimi istanti, invece ci sono stati momenti difficili ma mi sono guardato dentro e ho cercato di darmi forza. Questa è un’ottima medicina che ti porta ad affrontare il calcio nel modo giusto. Barrenechea è il vero regista del calcio, ha qualità per creare determinate situazioni, pochi giocatori anno la sua qualità nel gestire la palla, leggere la gara. Sta acquisendo esperienza e gli mancava allenarsi con continuità ad alta intensità. I ragazzi hanno capito che per fare queste imprese bisogna passare attraverso allenamenti duri. Il presente è qua, il futuro lo vedremo, giusto che ambiscano a grandi squadre ma devono passare per il Frosinone. Non avevo terzini di ruolo, vanno fatto complimenti ai calciatori che si sono sacrificati in quel ruolo, mi preoccupa recuperare i giocatori infortunati“.