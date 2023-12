Ci siam cascati di nuovo…

Lo stesso risultato delle due passate stagioni. Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia, di nuovo agli ottavi di finale. Il torneo, che è stato vinto per ben tre volte nell’era De Laurentiis, è diventata una vera e propria chimera. Certo, ci si poteva aspettare di vedere gli azzurri più calmi del solito, ma quest’impegno andava approcciato in modo diverso. Specie in una stagione difficile come questa, portare a casa un trofeo non fa certamente male. Non si può bistrattare una competizione in questo modo. È la testimonianza di come ci sono enormi peogressi da fare dal punto di vista mentale.

Il Frosinone, con le armi a sua disposizione, è venuto al Maradona non con tutti i suoi titolari, ma con l’intento di giocare la sua solita partita. Non sono stati perfetti per tutti i 90 minuti, ma la loro dedizione è stata meritatamente premiata. Una punizione giusta per i partenopei, che hanno bisogno di darsi una svegliata dal punto di vista mentale. Passi l’eliminazione con la Fiorentina perché arrivata contro una squadra di livello e in un momento difficile, ma questa e quella contro la Cremonese sono dure da digerire. E se la prima è stata quantomeno digerita grazie al tricolore, questa non può passare inosservata. Soprattutto, non si può pensare di giocare contro il Barcellona se la mentalità è questa.